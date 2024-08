Le dimissioni del social media manager di Sangiuliano? Sbagliato metterlo alla gogna un post ha diversi livelli di approvazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Contro la decisione di far pagare alla gaffe sulla pagina Instagram del ministro della Cultura Gennarioal, ha protestato l’Associazione nata per rappresentare proprio chi lavora in rete. “Perché rendere pubblico che si è dimesso, esponendolotica?”, ha dichiarato a LaPresse Riccardo Perrone, presidente dell’Associazione. Per un“esistonodi”, ha detto. Ilsotto accusa parlava, per errore, dei “due secoli e mezzo di Napoli” a fronte, invece, dei 2.500 anni che in realtà ha la città partenope. Dopo poche ore la colpa è ricaduta sul responsabile del’accountche si è dimesso. “Nel caso deldel ministroche è ‘grafico’, vi è anche la presenza di un grafico”, ha detto Perrone.