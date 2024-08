Larissa Iapichino quarta alle Olimpiadi | la medaglia era a 9 cm Davis sfonda i 7 metri e vince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha concluso al quarto posto la gara di salto in lungodi Parigi 2024, chiudendo la propria prova con la misura di 6.87(0,1 m/s di vento contrario) raggiunta al secondo tentativo. La talentuosa toscana, figlia di Fiona May (argento ai Giochi di Atlanta 1996 e Sydney 2000), era entrata in gara con un 6.78 (-0,3 ms), poi un nullo al terzo, un 6.83, un 6.78 e un 6.85: una serie estremamente costante e solida, a cui è però mancato l’acuto per salire sul podio. Aè mancato un po’ di mordente e di cattiveria agonistica, non è arrivata la tanto attesa scossa in cui sperava anche il suonatore (papà Gianni), la rincorsa è risultata un po’ macchinosa, lo stacco non è stato impeccabile come quello dei giorni migliori e non è volata fino a dove avrebbe voluto.