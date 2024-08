La Russia sta aiutando gli Houthi a destabilizzare l’Indo Mediterraneo?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’intelligence militare russa, Gru, è in Yemen, presente con consiglieri militari al fianco degli. La notizia ce l’ha Middle East Eye, sito inglese specializzato nella regione, tramite fonte anonima statunitense. È un’informazione che se dovesse essere confermata modificherebbe parte della percezione riguardo alle attività dei miliziani separatisti yemeniti, ed è abbinata — sebbene strategicamente anche più significativa — alle rivelazioni del New York Times sul dispiegamento di armamenti russi (principalmente per difesa aerea) in Iran.