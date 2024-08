La pista di Parigi 2024 | l’Innovazione che potrebbe cambiare il futuro dell’atletica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Unarivoluzionaria: la tecnologia all’avanguardia può migliorare le prestazioni degli atleti alle Olimpiadi di. Le Olimpiadi disono uno degli eventi sportivi più spettacolari della storia, e uno degli elementi chiave di questo successoessere lad’atletica dello Stade de France. Se il suo vibrante colore viola attirerà sicuramente l’attenzione del pubblico, è la tecnologia nascosta sotto i piedi degli atleti chefare la vera differenza. lad’atletica dello Stade de France ha una particolarità Notizie.com foto Ansa Con queste innovazioni, ladello Stade de France si candida a diventare una delle più iconiche nella storia delle Olimpiadi, non solo per la sua estetica, ma per il suo contributo reale al miglioramento delle prestazioni atletiche e alla sostenibilità ambientale.