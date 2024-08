La magica notte di San Lorenzo Musica e degustazioni nei borghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), passeggiate nella natura. Il fine settimana è costellato di eventi per vivere ladi Sancon gli occhi al cielo. Questa sera dalle 20 alle Tenute Muròla di Urbisaglia, "STAR-bene – Alice nel Paese delle meraviglie", insieme ad Astronomitaly. Domani alle 23 spettacolo pirotecnico sul lago a Sandi Fiastra elive con i Valchiria, stand gastronomici e mercatini. "È consigliato arrivare in giornata e sfruttare al massimo la capienza delle auto per evitare disagi legati al parcheggio" è la raccomandazione del Comune. Le aree predisposte sono indicate sulla pagina Facebook istituzionale. Montecassiano si trasforma ne "Il borgo dei desideri". Sabato alle 18 si parte con "Alla ricerca delle stelle del borgo" per un giro turistico gratuito da corso Alighieri.