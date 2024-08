La leggendaria Nike Air Force 1 x Scarr' s Pizza potrebbe tornare

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) All'inizio di questa settimana, Sneaker News ha pubblicato una notizia esclusiva che nessuno si aspettava di ricevere, anche se in questi giorni era diventata sempre più comune nel mondo delle sneaker. Secondo le fonti del sito, il 2025 vedrà la riedizione di una delle più rare paia di scarpe dell'ultimo decennio: le'sAir1, originariamente rilasciate nel 2019. Se ti stai chiedendo come hai fatto a perdere il lancio su SNKRS di queste scarpe beh, non l'hai fatto. Co-progettata dallo stimato sneakerhead e icona newyorkese DJ Clark Kent, la calzatura non è mai stata rilasciata al pubblico. Al contrario, è stata realizzata una fornitura iper-limitata esclusivamente per il proprietario di una pizzeriaPimental e i suoi amici e familiari più stretti.