Inferno in autostrada auto schiacciata tra due tir prende fuoco | soccorsi sul posto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un terribile incidente si è verificato oggi, 8 agosto, sulla A1 direzione Nord, fra ADS Secchia e lo svincolo di immissione in A22. Lo schianto, intorno alle 10.30. Ancora da capire la dinamica esatta ma a quanto si apl’con a bordo due turiste tedeschi sarebbe stata tamponata econtro un altro mezzo pesante che precedeva l’, una BMW, che nell’impatto si è incendiata. >> “Voglio essere io a dirvelo”. Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, il bacio in barca e non solo Sulsono accorsi un’ambulanza e l’elisoccorso. Gravi le condizioni dei due occupanti dell’vettura, di 46 e 48 anni liberati dalla Polizia Stradale e dai pompieri immediatamente intervenuti, ma arrivati in codice 3, massima gravità uno al centro grandi ustionati Parma e l’altro a Baggiovara. Lievemente ferito il camionista.