Il Signore degli Anelli Cate Blanchett rivela | Ci pagavano in panini

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da una saga grandiosa non si può che immaginare che derivino faraonici compensi, giusto? Sbagliato!, la Galadriel deldi Peter Jackson, hato che, per il suo coinvolgimento nel progetto è stata praticamente pagata in. Durante lo show Watch What Happens Live, lo scorso martedì, il conduttore Andy Cohen ha chiesto all’attrice per quale film avesse ricevuto il compenso più alto, immaginando si trattasse della celebre trilogia fantasy. Il, che è tornato in sala, è, infatti, una delle saghe con i maggiori incassi di tutti i tempi, con i suoi 2,9 miliardi di dollari in tutto il mondo.ha, però, svelato che la realtà sia molto lontana dall’immaginazione, rimarcando anche il trattamento dedicato alle donne, in materia di retribuzione, sia diverso da quello riservato agli uomini.