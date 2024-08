Il giallo del furto di ostie consacrate | caccia al ladro l’amarezza dei fedeli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Porto Recanati, 8 agosto 2024 – Resta ilsuldimesso a segno lunedì sera nella chiesa delle suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in corso Matteotti a Porto Recanati. Mentre è grandetra i, i carabinieri stanno cercando di ricostruire i contorni di un episodio inquietante, che ha colpito e offeso la comunità cristiana portorecanatese e non solo. Al momento, i militari che stanno portando avanti le indagini non escludono nessuna ipotesi. Il fatto che ilo i ladri abbiano abbandonato in strada la pisside all’interno della quale erano custodite lepotrebbe essere legato al fatto che la coppa sacra non era di grande valore; di qui la scelta di disfarsene. Però lenon sono state ritrovate, e questo elemento potrebbe lasciar pensare che il malvivente fosse interessato proprio a queste.