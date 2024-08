Il centrosinistra Iv e Azione con de Pascale Lista dei riformisti si prepara il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Carbutti E se in Emilia-Romagna si rieditasse il Terzo Polo? L’occasione, si dice, fa l’uomo ladro. L’occasione sarebbero le prossime elezioni regionali. Difficile, viste le idiosincrasie tra i leader nazionali di Italia Viva eMatteo Renzi e Carlo Calenda, che si torni a nozze. Ma quello che filtra, e pare che il candidato delMichele destia caldeggiando l’oper, è che si possa per lo meno mettere in piedi unaunitaria deidove potrebbero prendere casa Iv,e magari Psi e Stati Uniti d’Europa. Che si stia lavorando in questa direzione lo conferma la capogruppo uscente dei renziani, Giulia Pigoni: "Sono in corso tavoli e chiacchierate sia con desia con i partiti di maggioranza. Noi la volontà di ricompattare le forze riformiste ce l’abbiamo, abbiamo ripreso i contatti anche con