Gli astronauti bloccati sull’ISS rimarranno nello spazio fino al 2025 E forse si faranno dare un passaggio da SpaceX

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 agosto 2024 – Butch Wilmore e Sunita Williams sono duedella Nasa, partiti lo scorso giugno alla volta della Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per una missione di otto giorni. Ma il missile Starliner della Boeing che li trasportava ha avuto dei problemi tecnici, che hanno impedito loro di tornare sulla Terra. Ieri la Nasa li ha informati che potrebbero rimanere sulla Issa febbraio. Se il veicolo con cui sono arrivati sarà ancora ritenuto non sicuro per il ritorno sulla terra, sembra che i dueprenderanno "un" dalla Crew Dragon, capsula spaziale di Space X che prevede di passare dalla Stazione spaziale a febbraio. L'agenzia spaziale statunitense ha discusso il potenziale piano con l'azienda di Elon Musk, in modo da lasciare due posti vuoti in un imminente lancio della Crew Dragon per i due.