Giustizia | Ronzulli FI ' scudo penale? Lo ha utilizzato Salis'

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Fanno ridere le critiche della sinistra all'idea di unoper i governatori. Non e' forse unoquello che Ilariaha, facendosi eleggere al Parlamento europeo? E' o non e' unoche puo' usare per i prossimi cinque anni, facendo leva sull'immunita' rispetto ai suoi processi?". Così a L'Aria che Tira, su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia. "Non so se - ha detto - loper i governatori verrà fatto o meno, se è giusto o sbagliato. Serve una riflessione. Ma serve riflettere anche sui rapporti tra politica e magistratura, perché non possono essere decapitate delle giunte, come è stato in Liguria, per poi magari scoprire tra qualche anno che non è stato commesso alcun illecito.