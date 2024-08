Francia-Stati Uniti in tv finale basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta tv e streaming, sfida valida comediallediTeam Usa vola all’atto conclusivo dopo la rimonta nell’ultimo quarto contro la Serbia. I padroni di casa hanno invece superato la Germania in semi. La palla a due è fissata alle ore 21:30 di sabato 10 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta-Serbia, valida per il torneo dialledi. IL MEDAGLIERE DIRISULTATI E CLASSIFICHE TABELLONE E ACCOPPIAMENTI STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming su Discovery +, piattaforma che offre una copertura totale dei Giochi, disciplina per disciplina, e su Eurosport 6, disponibile anche su Sky, Sky Go e Dazn.