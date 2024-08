Ferrara Basket prime uscite e abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Comincia a delinearsi il precampionato di2018, a dieci giorni dal raduno di lunedì 19 agosto al palasport. Tanti test amichevoli per creare in fretta la giusta alchimia, è questo il "mantra" di coach Giovanni Benedetto, che siederà sulla panchina biancazzurra dopo il positivo cammino della seconda parte della scorsa stagione. Non c’è ancora alcuna ufficialità da parte della società, che sta cercando di organizzare due test anche nelle giornate di sabato 24 e mercoledì 28 agosto, ma al momento di certo c’è lo scrimmage di domenica 1 settembre alla Baltur Arena contro Cento (ore 18), un derby che – seppur in preseason – non potrà che far piacere alle due tifoserie. Mercoledì 4 settembre è fissata una sgambata con la 4 Torri, formazione di Divisione Regionale 1, mentre venerdì 6 il livello si alza con la sfida alla Virtus Padova (ore 18 alla Bondi Arena).