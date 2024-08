Elezioni USA | il curioso lavoro di Walz prima della scelta di Harris

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si avvicinano leUSA: ildidi. Diverse origini, un obiettivo comune Ladi Kamalariflette non solo una strategia politica mirata ma anche un messaggio chiaro: quello dell’unione tra diverse esperienze e visione del mondo al servizio degli Stati Uniti d’America. Con questa mossa audace ma calcolata, il duo punta a conquistare non solo l’elettorato democratico ma anche quegli americani ancora indecisi sulla direzione futura del Paese.– foto ansa – notizie.comUna ventina di anni fa, Kamalae Timintraprendevano percorsi professionali molto diversi. Mentresi faceva strada nel mondo giuridico e politicoCalifornia,viveva una vita più tranquilla in Minnesota, dedicandosi all’insegnamento e all’allenamento di football.