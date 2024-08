Concessioni balneari la Commissione UE valuta di portare l’Italia davanti alla Corte di Giustizia europea

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 agosto 2024) Stai a vedere che sulle, il governo di Giorgia Meloni è riuscito a scontentare tutti. Da un lato, l’Unioneminaccia di deferirediUE per la mancata applicazione della direttiva Bolkestein; dall’altro, i titolari degli stabilimenti, che si aspettavano misure a loro sostegno, sono rimasti a bocca asciutta. Già perché la premier, rimasta silente sull’argomento, ha deciso di rinviare la pratica a settembre, scatenando le ire dei concessionari che, secondo quanto scrive Repubblica, domani metteranno in scena una clamorosa protesta, tenendo “chiusi gli ombrelloni per due ore in segno di protesta contro il governo che non li ascolta più”.