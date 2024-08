Cascina abbraccia Filippo Macchi applausi in Consiglio Comunale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024), il vicecampione olimpico bis di Parigi ricevuto intra glidal sindaco Michelangelo Betti e dal presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori. Ma primaha voluto accogliere a Fiumicino con l’assessora Francesca Mori la doppia medaglia d’argento nel fioretto, individuale e a squadre: “La nostra comunità è davvero orgogliosa. Un campione e un grande giovane uomo. Che può contare sul sostegno di una bellissima famiglia e di meravigliosi amici” Poi per, 22 anni, la grande festa in Comune. Presenti anche le maestre della scuola Santa Teresa in cuiè stato alunno: “Con l’occasione, la scuola ha consegnato a, un invito ufficiale per incontrare i bambini del Santa Teresa. Da parte di tutta la scuola grazie”.