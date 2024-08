Casa e denaro ma anche ramen e fendinebbia a vita e colonscopie gratuite La bizzarra ricompensa delle Filippine al suo campione olimpico Carlos Yulo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024), ginnasta filippino, ha regalato al suo Paese due ori storici alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ha trionfato sia nel corpo libero sia nel volteggio, un’impresa che ha scatenato una vera e propria festa nazionale nelle. Il suo ritorno asarà trionfale, con celebrazioni colossali e una pioggia di premi e doni che lo attendono.Leggi: Parigi 2024: le azzurre Taddeucci e Gabrielleschi tra graffi, fango e paura nella Sennanon solo entrerà nella storia dello sport filippino, ma saràto in modo spettacolare. Il governo filippino lo premierà con 10 milioni di pesos, circa 160 mila euro.la Camera dei rappresentanti ha deciso di onorarlo con altri 6 milioni di pesos, portando il totale a oltre 250 mila euro. Un riconoscimento che mette in luce l’orgoglio nazionale per questo giovane talento.