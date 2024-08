Canoa velocità Casadei e Tacchini con un argento da brividi nel C2 500! K4 500 appannaggio di Germania e Nuova Zelanda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Terzultimo giorno olimpico diche porta la medaglia all’Italia. Il C2 500 di Gabrielee Carloesulta con l’, battuti solo dai cinesi Liu Hao-Ji Bowen, titolari del record olimpico firmato due giorni fa, e riuscendo a tenere il muso avanti sulla Spagna per un solo decimo, riportando labiposto italiana sul podio olimpico dopo 64 anni.. Ma la loro non è la sola gara che assegnava medaglie Nel K4 femminile 500 arriva la pronosticata e pronosticabile vittoria della. Una gara più lenta delle aspettative, che difatti mette a rischio a lungo il successo di Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett e Tara Vauhan: ma le quattro resistono e in 1’32”20 tamponano il ritorno della, in ritardo di 42 centesimi, e dell’Ungheria lontana sette decimi dall’oro.