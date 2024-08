Camera ricorda Marcinelle Fontana | Dolorosa piaga morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA – “L’8 agosto è una data impressa nella memoria storica del nostro Paese. In quel giorno infausto di 68 anni fa, 262 minatori morirono nella miniera di carbone di, in Belgio, a causa di un terribile incendio. 136 erano nostri connazionali”. Così il presidente delladei Deputati, Lorenzo, nel corso della commemorazione in memoria della tragedia diin Aula. “Erano andati a lavorare nelle miniere della Vallonia per guadagnarsi da vivere e assicurare un futuro migliore alle proprie famiglie, in gran parte rimaste in Italia.ndo il valore fondamentale che la nostra Repubblica riconosce al, la memoria indelebile di quell’immane tragedia deve richiamare l’attenzione delle Istituzioni nazionali ed europee sull’importanza di avere un efficace sistema di tutela della sicurezza nei luoghi di