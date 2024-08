Cambiare il programma predefinito per aprire file in Windows

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ad ognipresente su PC è associato uncon cui aprirlo, così da poterlo eseguiore con un semplice doppio clic del mouse. Questa associazione viene effettuata da, quasi sempre, in modo automatico e, quando non avviene, è il sistema operativo stesso a chiederci qualeutilizzare. Dopo aver fatto la scelta del, se volessimo usarne un altro, possiamo cambiarlo in11 e su10 in vari modi, sia temporaneamente che definitivamente. LEGGI ANCHE -> 30 Programmi più utili per1) Menu tasto destro Il metodo più veloce ed immediato persuutilizza il menu del tasto destro del mouse, da usare direttamente sula cuiassociazione.