Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi 8 agosto | orari programma tv streaming azzurri in gara

(Di giovedì 8 agosto 2024)giovedì 8va in scena la tredicesima giornata di gare alledi: i Giochi proseguono nella capitale francese e verranno assegnate parecchie medaglie. In mattinata spazio alla 10 km femminile di nuoto di fondo, poi all’ora di pranzo andranno in scena le Medal Race di vela tra cui quelle di Kite e Nacra 17, arrampicata sportiva e la canoa velocità. Nel pomeriggio spazio a sollevamento pesi, tuffi, ciclismo su pista, in serata lotta, atletica e boxe. L’Italia si affiderà soprattutto a Larissa Iapichino nel salto in lungo, a Matteo Zurloni nello speed di arrampicata sportiva, a Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi nel nuoto di fondo, a Carlo Tacchini e Gabriele Casadei nella canoa velocità, a Elia Viviani nell’omnium. Già certa la medaglia di Ruggero Tita e Caterina Banti, attenzione a Riccardo Pianosi nel kitesurf.