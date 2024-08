Caldo afoso e temporali arriva weekend con temperature record | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) –africano esull’Italia. L’afa non abbandona la penisola, ma anzi si fa pressante ed estrema così come i fenomeniche accompagnano l’anticiclone Caronte, responsabile del picco di calore. Nessuna tregua, quindi, ma termometro in salita nel fine settimana dove si toccheranno i 40°C in molte città, specie nel Centro-Sud. Queste ledegli esperti per la giornata di oggi, 8 agosto, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che la frequenza dell’anticiclone africano è aumentata a dismisura nel nuovo secolo, favorendo in Estate ondate dianomalo alternate a nubifragi e grandinate.