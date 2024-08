Benjamin Mascolo in vacanza mostra i capelli lunghi dopo la reunion con Fede 

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il cantante, noto per il duo Benji & Fede, sta vivendo una rinascita.un periodo turbolento, caratterizzato dalla fine della relazione con Bella Thorne e un ritorno alle origini musicali con Federico Rossi,sembra aver trovato la sua serenità. Un nuovo look per una nuova vita. L’artista modenese ha sorpreso i fan sfoggiando un look inedito:ssimi, tenuti in ordine con un elastico, che contraddistinguono questa nuova fase. Un cambiamento che riflette la sua trasformazione interiore. Vacanze attive sulle Dolomiti. In questi giorni,si sta godendo unaimmersiva tra le montagne delle Dolomiti. Le sue foto sui social lo ritraggono mentre affronta lunghe escursioni, corre accanto ad amici e si immerge in laghi ghiacciati. Un modo per staccare la spina e ricaricare le energie. Amore e famiglia.