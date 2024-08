Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 8 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 8 agosto 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiEmir sta approfittando dell’informazione che ha ottenuto prima di chiunque altro per colpire di nuovo Nihan. Quando quest’ultima entra a conoscenza di questa novità inizia a struggersi dal dolore. La Sezin sa bene che Kemal non potrà mai più amarla, e per colpa di ciò che lei a fatto, anche se a fin di bene. Dopotutto, Nihan è combattuta: se da un lato c’è l’amore per l’ingegnere, dall’altro c’è quello per Ozan.