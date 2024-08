Anguissa e Conte | Il ritorno di una grande alchimia al Napoli FOTO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un abbraccio simbolico rivela la rinnovatatra: segnale di una stagione di riscatto per il. Dopo una stagione deludente, Zambosembra aver ritrovato la sua forma migliore sotto la guida di Antonio. La metamorfosi del centrocampista camerunese è testimoniata da un’immagine che parla chiaro: un abbraccio caloroso trae l’allenatore, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il. Nella stagione precedente,è apparso ben lontano dalle prestazioni stellari che lo avevano consacrato come uno dei perni del centrocampo azzurro. Tuttavia, l’arrivo disembra aver avuto un impatto trasformativo. Conosciuto per la sua abilità nel motivare e risvegliare i giocatori attraverso approcci concreti e gesti di sostegno,potrebbe essere la chiave per il riscatto di