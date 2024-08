Aggredito e accoltellato in metro a Roma fermati due uomini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) CRONACA DI– Lite alla fermata Torre Gaia dellaC, vittima un 28enne del Gambia– Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina alla fermata dellaC Torre Gaia, a. Un cittadino del Gambia di 28 anni è stato ferito a coltellate durante una lite con duedi origine egiziana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’incidente è avvenuto alle 8 quando il giovane è salito su un vagone dellae ha trovato i due distesi sui sedili. Alla richiesta di spostarsi, i due hanno reagito aggredendo e accoltellando il 28enne in diverse parti del corpo. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente, trasportando il ferito in ospedale per le cure necessarie. Nel frattempo, i carabinieri hanno fermato gli aggressori, che sono stati portati in caserma.