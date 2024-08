WWE | Nuovi ribaltoni al tavolo di commento dopo il passaggio a Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La notizia che Monday Night Raw verrà trasmesso suha inevitablimente fatto pensare ad una miriade di cambiamenti al programma più longevo della WWE. E se tutti siamo curiosi di sapere come muterà il prodotto, abbiamo la prima certezza: i tavoli didi Raw e SmackDown subiranno ulteriori cambiamenti. Solo un’esercitazione? Durante il pre-show di SummerSlam, è stato annunciato che Joe Tessitore, ex ESPN, farà il suo debutto come commentatore della WWE nell’edizione del 2 settembre di Monday Night Raw, mentre Michael Cole passerà a Friday Night SmackDown. Tuttavia, secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer, questo accordo è solo temporaneo. Cole tornerà a Raw quando lo show passerà sunel nuovo anno, mentre Joe Tessitore passerà a SmackDown.