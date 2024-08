Vienna fermati due sospetti terroristi jihadisti | Volevano colpire durante i concerti di Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La polizia austriaca ha arrestato due persone accusate di star progettando un attentatoco di matrice jihadista in occasione deidella popstar statunitense, previsti per domani, venerdì e sabato a. Come riporta il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, la polizia ha messo in campo una vasta operazione nella città di Ternitz. I residenti sono stati evacuati e le strade sono state chiuse. Qui è stato fermato il primo sospettato, un 19enne. Mentre il secondo accusato è stato arrestato a. Al momento, inon sono stati annullati. “I visitatori devono però aspettarsi ritardi nell’arrivo e nell’ingresso – ha sottolineato Gerhard Pürstl della Polizia di Stato di, riportato da Kronen Zeitung. I controlli di sicurezza aisaranno quindi massicciamente aumentati.