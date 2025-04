Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in piazzale Matteotti a Pesaro, la condanna. Ma lei ha paura a uscire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 aprile 2025 – L’aveva trascinata dietro a un chiosco inper costringerla a fare sesso. Erano le 5 del mattino e lei era riuscita a salvarsi urlando e chiamando aiuto. Qualcuno nelle vicinanze l’aveva sentita avvisando i carabinieri. Ieri l’aggressore è statoto a 3 anni e 6 mesi di reclusione e all’espulsione dal territorio italiano una volta che avrà scontato la pena. È la decisione presa ieri mattina nei confronti di un 30enne originario del Bangladesh accusato disu una 40enne sudamericana in, lo scorso ottobre. Il giudice ha inoltre stabilito un risarcimento in sede civile con il pagamento di una provvisionale di 15mila euro nei confronti della donna, oltre al pagamento delle spese legali. È stato invece assolto per le accuse di porto abusivo del coltello e resistenza a pubblico ufficiale – spiega l’avvocato Michele Mariella, difensore dell’imputato –.