La rinascita della Bologna | dalla discesa alla Champions League

dalla Spagna, precisamente su Sport:Cuando un equipo modesto logra clasificar a la Champions League es habitual que la temporada siguiente sea mala. Muchas veces porque los equipos grandes les destrozan la plantilla, otras porque los entrenadores dan el salto a clubes más contrastados o, simplemente, porque no son capaces de aguantar la exigencia de tantas competiciones. Un ejemplo claro es el Girona, que perdió a sus estrellas y fruto de la mala dinámica ha pasado de luchar por la Champions a pelear por evitar el descenso.Sin embargo, el Bolonia no se ha dejado amedrentar por la situación. Los 'Rossoblù', a pesar de perder a sus mejores jugadores, a su técnico y quedar eliminado de la Champions a primeras de cambio, ha sido capaz de seguir en lo más alto de la Serie A y tras empatar ante el Napoli (1-1) este lunes, se ha consolidado en las plazas de Champions League.

La scalata del Bologna alla gloria della Champions League. Ne parlano su altre fonti

