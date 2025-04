Due schieramenti venti persone | pestaggio in via Pianigiani Sembrava di assistere a un film

schieramenti. Sì, due gruppi. Quello che poi hanno detto fuori, alzo le mani perché non riscontri, era che si trattava di tunisini e pakistani. Una ventina di persone, non so dire quanti da una parte e dall’altra”. La dipendente del Consorzio agrario riavvolge il nastro del ’film’ violento andato in scena martedì, poco prima delle 20, in via Pianigiani. “Urlavano, si fronteggiavano. Poi hanno iniziato a picchiarsi, le gambe arrivavano qui (indica l’altezza del volto, ndr). C’era un signore all’esterno che stava chiamando le forze dell’ordine, altrimenti l’avrei fatto io”, aggiunge M.B. Nella confusione qualcuno stava picchiando il giovane a terra. “Sono uscita per assicurarmi che fossero stato chiamato il 112, ho visto il sangue in terra”, dice mentre un velo di incredulità cala sul volto. Lanazione.it - “Due schieramenti, venti persone”: pestaggio in via Pianigiani. “Sembrava di assistere a un film” Leggi su Lanazione.it Siena, 10 aprile 2025 – “Ho sentito urlare, eravamo in chiusura. Ho guardato fuori: c’erano due. Sì, due gruppi. Quello che poi hanno detto fuori, alzo le mani perché non riscontri, era che si trattava di tunisini e pakistani. Unana di, non so dire quanti da una parte e dall’altra”. La dipendente del Consorzio agrario riavvolge il nastro del ’’ violento andato in scena martedì, poco prima delle 20, in via. “Urlavano, si fronteggiavano. Poi hanno iniziato a picchiarsi, le gambe arrivavano qui (indica l’altezza del volto, ndr). C’era un signore all’esterno che stava chiamando le forze dell’ordine, altrimenti l’avrei fatto io”, aggiunge M.B. Nella confusione qualcuno stava picchiando il giovane a terra. “Sono uscita per assicurarmi che fossero stato chiamato il 112, ho visto il sangue in terra”, dice mentre un velo di incredulità cala sul volto.

“Due schieramenti, venti persone”: pestaggio in via Pianigiani. “Sembrava di assistere a un film”. Banca Widiba, due giorni di formazione a Lecce. Nations League, Italia-Germania 1-2: delusione azzurra, rimonta tedesca con Kleindienst e Goretzka - Italia-Germania 1-2, Tonali: “Dobbiamo tirare su la testa, la partita non è finita stasera” (video). VIDEO | Sgomberate venti persone dai palazzi popolari mai ultimati tra via Trigno e via Tronto [FOTO]. Pesaro piega Piacenza, Vuelle-Assigeco finisce 118 a 86. EuroBasket 2025 Qualifiers. I 20 convocati per la "finestra" di febbraio. Si gioca a Istanbul e R. Calabria. Ne parlano su altre fonti

“Due schieramenti, venti persone”: pestaggio in via Pianigiani. “Sembrava di assistere a un film” - Un’addetta del Consorzio agrario: “Situazione disarmante, Siena non è più sicura”. Una giovane che lavora in zona: “Alle 20:40 se le davano in piazza Gramsci. Non ho atteso il bus” ... (lanazione.it)

Ziliani: "I venti giorni che sconvolsero la Juventus, c'è la lista degli infedeli" - "Nel mezzo dei due schieramenti, in una sorta di indefinito limbo, c’è Koopmeiners". Ha, inoltre, evidenziato: "Se fosse un film potrebbe intitolarsi 'I venti giorni che sconvolsero la Juventus'. (areanapoli.it)