Il ritorno dei Negrita nel nome di Bob Dylan | L’Italia? C’è ancora chi s’indigna ma solo sui social

Negrita lo chiariscono subito nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale, nell’attesa di salire domenica sul palco dell’Alcatraz, e il 18 aprile su quello del Teatro Clerici di Brescia, per dare una valenza live alla loro nuova fatica discografica “Canzoni per anni spietati”, nove brani che hanno nell’urgenza il loro tratto comune. Una specie di “concept letterario” lo definisce il cantante Paolo “Pau” Bruni, in studio con Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich rispettivamente chitarra solista e chitarra ritmica della band aretina. “Sono 35 minuti di musica che si appartengono tutti” spiega Petricich. “E forse è per questo che abbiamo scritto tutto in un tempo molto breve”. Ilgiorno.it - Il ritorno dei Negrita nel nome di Bob Dylan: “L’Italia? C’è ancora chi s’indigna, ma solo sui social” Leggi su Ilgiorno.it MILANO – Non sarebbero potuti tornare con un album diverso. Ilo chiariscono subito nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e suidel nostro giornale, nell’attesa di salire domenica sul palco dell’Alcatraz, e il 18 aprile su quello del Teatro Clerici di Brescia, per dare una valenza live alla loro nuova fatica discografica “Canzoni per anni spietati”, nove brani che hanno nell’urgenza il loro tratto comune. Una specie di “concept letterario” lo definisce il cantante Paolo “Pau” Bruni, in studio con Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich rispettivamente chitarra solista e chitarra ritmica della band aretina. “Sono 35 minuti di musica che si appartengono tutti” spiega Petricich. “E forse è per questo che abbiamo scritto tutto in un tempo molto breve”.

Il ritorno dei Negrita nel nome di Bob Dylan: “L’Italia? C’è ancora chi s’indigna, ma solo sui social” - MILANO – Non sarebbero potuti tornare con un album diverso. I Negrita lo chiariscono subito nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito web e sui social del nostro giornale ... (msn.com)

‘Canzoni per anni spietati’: Il ritorno dei Negrita tra Dylan, De Gregori e il bisogno di reagire - Nel nuovo album la band toscana racconta la rabbia dei nostri tempi con un suono compatto e diretto. “Abbiamo scritto tutto in poco tempo, con urgenza. Basta social, torniamo in piazza” dicono a Sound ... (msn.com)

Negrita, il ritorno dopo 7 anni: «Il mondo sta scivolando verso una deriva tossica. La musica non è roba per salotti, è vita vera» - Parole che pesano, che camminano e che accendono scintille. «Perché la musica non è roba da salotti, è vita vera». “Canzoni per anni spietati” ... (msn.com)