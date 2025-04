La Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie agli indici USA e alla tregua sui dazi

Borsa di Tokyo apre la seduta in sostenuto aumento, trainata dall'accelerazione degli indici azionari statunitensi, dopo la pausa sui dazi reciprochi decisa dal presidente americano Trump, e malgrado le tensioni ancora presenti tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza del 3,8%, superando in breve nel corso degli scambi quota 34mila, con un aumento di quasi 2.300 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, dando nuovamente slancio al settore dell'export, a quota 147,40, e anche sull'euro a 161,50. Quotidiano.net - La Borsa di Tokyo apre in rialzo grazie agli indici USA e alla tregua sui dazi Leggi su Quotidiano.net Ladila seduta in sostenuto aumento, trainata dall'accelerazione degliazionari statunitensi, dopo la pausa suireciprochi decisa dal presidente americano Trump, e malgrado le tensioni ancora presenti tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale. In apertura il listino di riferimento Nikkei avanza del 3,8%, superando in breve nel corso degli scambi quota 34mila, con un aumento di quasi 2.300 punti. Sul mercato valutario lo yen torna a perdere terreno sul dollaro, dando nuovamente slancio al settore dell'export, a quota 147,40, e anche sull'euro a 161,50.

