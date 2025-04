FS Italiane punta sull’Europa | entro il 2029 l’Alta Velocità collegherà Londra e Parigi

Italiane annuncia un ambizioso progetto europeo: una nuova linea ferroviaria ad alta Velocità tra Londra e Parigi sarà operativa entro il 2029. Il piano rientra nel nuovo Piano Strategico 2025-2029 e prevede un investimento di un miliardo di euro per rafforzare la rete ferroviaria internazionale.Dopo la ripresa del collegamento Frecciarossa tra Milano e Parigi, attivo dal 1° aprile con quattro corse giornaliere e biglietti a partire da 35 euro, FS rilancia con un progetto che punta a rivoluzionare la mobilità tra due delle principali capitali europee.«L'obiettivo – si legge nella nota ufficiale – è aumentare la competitività del trasporto ferroviario sulla tratta Londra-Parigi, grazie a treni ispirati al modello Frecciarossa». A supporto del progetto, FS ha sottoscritto un Memorandum of Understanding con il consorzio spagnolo Evolyn, guidato dalla famiglia Cosmen, specializzata in infrastrutture e mobilità internazionale.

