Tradimento Anticipazioni 10 Aprile | Guzide Salva Oylum dalle Nozze Forzate!

Sei pronto per una puntata dicarica di emozioni? Ledel 10ci svelano chenon si arrende e farà di tutto perre sua figliagrinfie di Berham. Il Piano di Berham:Segrete in VistaBerham, senza scrupoli, sta orchestrando leconall'insaputa di tutti, escludendo persino gli amici della ragazza. Ma la sua strategia avrà vita breve?sulle Tracce di: La Scoperta Decisiva, mossa dall'istinto materno, non si dà per vinta e riesce a localizzare il luogo in cui è tenuta prigioniera. Riuscirà ad arrivare in tempo per fermare il matrimonio? Ozan Ritrova l'Amore: Zelis di Nuovo tra le Sue BracciaIn un'altra storyline, Ozan riesce finalmente a riconquistare Zelis, dimostrando che il vero amore può superare ogni ostacolo.