Ucraina il piano di Putin | Russia cerca spallata finale

(Adnkronos) –Vladimirlain, laattacca mentre la strada verso la tregua è sempre in salita. Con Donald Trump concentrato sui dazi, il ruolo degli Stati Uniti come mediatore è in stand by. “I russi bombardano come pazzi”, ha detto il presidente americano, che nelle ultime dichiarazioni continua a ripetere che “prima o poi” avrà un incontro con. In attesa del faccia a faccia, la guerra prosegue e laprova ad accelerare. Dopo aver sostanzialmente riconquistato il Kursk, la regione russa invasa dalle forze ucraine ad agosto dello scorso anno, Moscadi piazzare un colpo da k.o. e di conquistare una posizione ancor più vantaggiosa in vista di eventuali trattative concrete. Laha di fatto dato il via a una offensiva nelle regioni del nord est dell’di Sumy e Kharkiv, come conferma il capo di stato maggiore delle forze ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi.