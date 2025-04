Ucciso in Colombia Coatti potrebbe aver visto qualcosa che non doveva

Coatti è stato consegnato ieri dai suoi genitori - residenti a Longastrino di Alfonsine, in provincia di Ravenna - ai carabinieri del paese. Il dispositivo elettronico del 38enne, originario di Portomaggiore, nel Ferrarese, verrà analizzato nelle prossime ore, così da ricostruire siti visitati, messaggi scambiati (messenger, WhatsApp Web, posta elettronica e via dicendo) e con chi. Sarà passato al setaccio il cloud, così come, presumibilmente, anche chiavette usb e memorie esterne utilizzate dal 38enne ricercatore. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio (a coordinare l’attività investigativa è il procuratore capo, Francesco Lo Voi). Alcune parti del corpo dell’uomo sono state ritrovate smembrate in una valigia vicino alla stadio di Santa Marta, località che si trova sulla costa della Colombia, altre sul greto del fiume Manzanares. Ilrestodelcarlino.it - Ucciso in Colombia, Coatti potrebbe aver visto qualcosa che non doveva Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 10 aprile 2025 – Il computer di Alessandroè stato consegnato ieri dai suoi genitori - residenti a Longastrino di Alfonsine, in provincia di Ravenna - ai carabinieri del paese. Il dispositivo elettronico del 38enne, originario di Portomaggiore, nel Ferrarese, verrà analizzato nelle prossime ore, così da ricostruire siti visitati, messaggi scambiati (messenger, WhatsApp Web, posta elettronica e via dicendo) e con chi. Sarà passato al setaccio il cloud, così come, presumibilmente, anche chiavette usb e memorie esterne utilizzate dal 38enne ricercatore. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio (a coordinare l’attività investigativa è il procuratore capo, Francesco Lo Voi). Alcune parti del corpo dell’uomo sono state ritrovate smembrate in una valigia vicino alla stadio di Santa Marta, località che si trova sulla costa della, altre sul greto del fiume Manzanares.

Ucciso in Colombia, Coatti potrebbe aver visto qualcosa che non doveva.

