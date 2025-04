Restituiti i diritti ai nostri figli per le famiglie arcobaleno è la fine di una vergogna

Repubblica.it - “Restituiti i diritti ai nostri figli, per le famiglie arcobaleno è la fine di una vergogna” Leggi su Repubblica.it Martina Castagnola e Giulia Filibeck hanno fatto ricorso e vinto in Cassazione contro il decreto Salvini. “Per anni tante madri sono state costrette a firmare sotto la casella “padre” nelle carte d’identità. L’Italia ci imponeva di fatto di dichiarare il falso. Una vittoria in.

“Restituiti i diritti ai nostri figli, per le famiglie arcobaleno è la fine di una vergogna”. "Per restituire il sorriso ai più piccoli", in Vaticano il summit dedicato ai diritti dei minori. Restituire ai bambini ciò che la guerra ha rubato loro. Al lavoro per restituire il diritto alla salute. Oltre 24 i milioni di euro restituiti agli investitori che si sono affidati al progetto di Recrowd e Gabetti Lab. Bragagni: restituire alla storia del socialismo l’importanza che merita. Ne parlano su altre fonti

“Restituiti i diritti ai nostri figli, per le famiglie arcobaleno è la fine di una vergogna” - Martina Castagnola e Giulia Filibeck hanno fatto ricorso e vinto in Cassazione contro il decreto Salvini. “Per anni tante madri sono state costrette a firmare ... (repubblica.it)

I beni identitari di Cagliari restituiti ai cittadini - Un modello innovativo che consentirà di condividere competenze, visioni e progetti per restituire ai cagliaritani la fruizione ... sul riqualificare luoghi della nostra città che sono ... (msn.com)

Adiconsum: AEEG, restituiti i soldi ai consumatori. Per somme non dovute - Puoi regolare le impostazioni dei cookie in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni su come utilizziamo i dati, leggi la nostra politica sulla privacy. Puoi modificare le tue preferenze in ... (adiconsum.it)