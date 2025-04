Quotidiano.net - Elezioni regionali, cosa può succedere ora in Veneto e in Campania

Roma, 10 aprile 2025 – E adesso come risolveranno il casonel centrosinistra e quellonel centrodestra? È questa questa la partita politica vera che si apre all’indomani della decisione della Consulta. Il viceré campano Vincenzo De Luca non è sicuramente uomo da rinunciare a vendersi cara la palle. E lo stesso vale per il dogeLuca Zaia. La differenza è che De Luca tratta per se più o meno in contrasto col Pd, mentre Zaia è sostanzialmente organico alla Lega, anche se collocato sulla linea di un europeismo nell’interesse del Nordest affatto diffidente rispetto ai vagheggiamenti trumpiani del leader Matteo Salvini. Sta di fatto che tanto che De Luca che Zaia sono espressione di quel governo locale nazionale che, per dirla con un antico adagio toscano, “preferiscono essere testa di lucertola che coda di serpente”.