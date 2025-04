Lanotiziagiornale.it - “Dati del governo fuorvianti”. Il bluff sull’attuazione del Pnrr

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Un dato che rischia di essere fuorviante. Parliamo di quello fornito dalsull’avanzamento del: una cifra parziale e che, spiega Openpolis, se non contestualizzata fornisce un messaggio sbagliato. Il, a poco più di un anno dalla sua fine, è ancora in alto mare. Ildice, giustamente, di dover accelerare, ma intanto rivendica anche i risultati ottenuti. Nella sesta relazione sullo stato di attuazione del neo-ministro, Tommaso Foti, viene scritto che oltre il 60% dei progetti finanziati con i fondi Ue è concluso o in via di conclusione. Ma, spiega Openpolis, questo dato, “se non contestualizzato, rischia di essere fuorviante”.Infatti, si spiega, gli interventi già conclusi assorbono circa un terzo dei fondi assegnati. Se invece si considerano le risorse totali la percentuale scende al 24%.