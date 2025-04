Lanotiziagiornale.it - Beni confiscati alle mafie, lo Stato vuole i privati

Non è un accordo tecnico. È una svolta politica. E chi da trent’anni lavora per strapparee restituirli alla collettività lo ha capito subito. Il 4 aprile, Cnel, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Anbsc hanno firmato un’intesa che introduce la possibilità di cedere a titolo oneroso terreni e immobilialla criminalità organizzata. Una rivoluzione rispetto al principio cardine della legge: restituire alla società ciò che èsottratto con la violenza e la corruzione.A denunciare il rischio sono le associazioni che hanno fatto della giustizia sociale un impegno quotidiano: Libera, Cgil, Legambiente, Arci, Avviso Pubblico, Forum del Terzo Settore e Legacoop. In una lettera indirizzata agli enti firmatari, si chiede di fermare una deriva che potrebbe riportare identro logichestiche.