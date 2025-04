Trump ha voluto i dazi e adesso paga il conto

Leggi su Lanotiziagiornale.it

voleva iper vendicarsi del mondo. Li ha avuti. Orail. E non è solo quello dei mercati, ma quello ben più spietato dell’opinione pubblica americana.Dopo l’annuncio dei nuovigeneralizzati, tre sondaggi post-Liberation Day registrano il declino: -3 punti per Morning Consult, -7 per Navigator Research. Persino Rasmussen, che aha sempre fatto da ufficio stampa, lo inchioda a -12. Il messaggio è chiaro: l’uomo del “make America great again” ha trovato il modo per renderla più costosa, più isolata e più arrabbiata.Il 59% degli americani dice che l’economia sta peggiorando. Solo il 30% approva i. La percezione è crollata tra tutti i gruppi, inclusi i Repubblicani noniani. Il 55% degli elettori ritiene che le misure commerciali danneggeranno il Paese.