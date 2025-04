Agi.it - San Paolo fuori le mura: la “casa” dei santi

Leggi su Agi.it

AGI - Diversihanno legato spiritualmente la loro vita religiosa alla basilica di Sanle. Per esempio, Brigida di Svezia e lo spagnolo Ignazio di Loyola, entrambi fondatori di due Ordini, rispettivamente delle brigidine e dei gesuiti (cui appartiene papa Bergoglio). Ma perché? La biografia dili aveva sconvolti. L'avventura umana di Saulo di Tarso (in Cilicia, oggi Turchia) era cominciata in Terrasanta come persecutore dei cristiani. “Vessava la Chiesa e cercava di distruggerla”, ha ricordato Francesco all'Angelus del 26 dicembre 2015. Addirittura, il fustigatore non aveva fatto sconti neppure a santo Stefano, condannato a morte e primo martire della Chiesa citato negli Atti degli Apostoli di san Luca. Poi nel deserto l'esperienza clou, la visione di Gesù e la celebre domanda: “Saulo, perché mi perseguiti?”.