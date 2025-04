Lanazione.it - Carlo Conti, famiglia e amici per il re della Tv. Due giorni spensierati a Viareggio e in Versilia

Leggi su Lanazione.it

, 10 apruile 2025 – Due giornate viareggine e versiliesi per, il retelevisione. Reduce dallo straordinario successo di Sanremo, il direttore artistico e conduttore del Festival ha incontrato vecchi. In primis Paolo Brosio, compagno di tanti programmi televisivi sempre più impegnato nelle attivitàonlus “Olimpiadi del cuore”.era con la moglie Francesca e il figlio Matteo. Dopo un pranzo in Darsena si è concesso una bella passeggiata sul lungomare. Poi la cena in un famoso ristorante di Forte dei Marmi. Il giorno successivoè stato ospite allo stabilimento balneare Alpemare di Andrea Bocelli emoglie Veronica Berti accompagnato da Brosio anche lui amico di vecchia data del cantante italiano più famoso nel mondo. Nel pomeriggio spazio a una delle passioni cheha trasmesso al figlio Matteo: la pesca.