Lanazione.it - Picchia la moglie, le taglia i capelli, poi minaccia i carabinieri con due coltelli e dà loro una testata: arrestato

Cortona (Arezzo), 10 aprile 2025 – Follia a Cortona.una ciocca diallae la aggredisce poi, scolate due bottiglie, si mette alla guida (senza patente) dell’auto. Ilo fermano: prende un coltello e li, poi li aggredisce: unaal volto a uno e calci e pugni all’altro. Un totale di dieci e sette giorni di prognosi. Così è finito in manette. È il riassunto di una notte movimentata in Valdichiana, a Camucia, la frazione più popolosa del Cortonese. Sono le 18.30 di martedì. La pattuglia vede un volto noto al volante di un’auto lungo la Sr71. E isanno che chi sta guidando non ha la patente. Si tratta di un tunisino di una trentina d’anni, già sottoposto alla libertà vigilata. Igli lampeggiano, gli intimano di fermarsi.