Trump stop ai dazi per 3 mesi Tariffe super solo per la Cina

stop ai dazi americani per 90 giorni. Per tutti, ma non per la Cina. Donald Trump tira il freno e congela le Tariffe dopo 5 giorni terribili per le Borse. Il presidente degli Stati Uniti annuncia il dietrofront: dazi ridotti al 10% per 3 mesi per tutti i paesi che non hanno reagito .

