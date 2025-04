Lanazione.it - Empoli, droga nel giardino davanti alla scuola

, 10 aprile 2025 – Siringa, stupefacente e come luogo scelto per assumere la dose ildi Largo della Resistenza, in pieno centro storico, di fronte al nido Trovamici, ovvero nello stesso edificio dellaprimaria Leonardo Da Vinci, a lato della biblioteca. Tutto avviene, per giunta, nell’orario di uscita dei bambini. A raccontarlo è una delle mamme testimone del fatto insieme ad altri genitori, che intorno alle 12.30 stava andando a riprendere la figlia al nido. A quanto appreso erano due soggetti che, incuranti dell’arrivo dei familiari dei bambini, martedì stavano facendo uso dinello spazio solitamente frequentato da bambini e famiglie. La situazione ha destato preoccupazione per l’incolumità e la sicurezza dei più piccoli, ma anche di docenti e famiglie. Gli stessi genitori hanno avvisato le forze dell’ordine che sono velocemente intervenute.