Lanazione.it - Il brutale omicidio Cini, battaglia sulle perizie. Dalla telecamera all’arma

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 10 aprile 2025 – Alessiosarebbe morto per intossicazione da cianuri sprigionaticombustione della tuta sintetica che indossava quando, dopo essere stato colpito al cranio e al torace, è stato dato alle fiamme mentre era ancora vivo. A dirlo è stato il dottor Brunero Begliomini, medico legale incaricatodifesa di Daniele Maiorino, operaio di 59 anni, imputato con l’accusa divolontario aggravatocrudeltà. Davanti ai giudici della Corte d’Assise, il dottor Begliomini ha mostrato quello che ritiene poter essere un modello dell’attrezzo usato come arma dell’aggressione, che non è mai stata rinvenuta. Uno zappetto, attrezzo da giardino, che avrebbe provocato una ferita sul cranio della vittima diversificata in tre parti, descritta in maniera differente rispetto alla relazione del medico legale Ilaria Marradi, Ctu che eseguì l’autopsia su