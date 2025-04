Liberoquotidiano.it - Scurati, l'ultimo pessimo libro sul Duce

C'è scritto “romanzo” sulla copertina e già questo basterebbe a chiudere ogni discorso o discussione su quello che c'è (e quello che non c'è) nel quarto ecapitolo della sagaana “M. La fine e il principio”. Ma poiché arriva con tempismo teutonico sull'anniversario tondo della Liberazione (80°) e in sintonia con la discussione aperta su guerra e riarmo, l'autore ci tiene a mettere le mani avanti e ribadire in apertura: «Alla fine come in principio» è un «romanzo documentario» (qualunque significato voglia attribuirgli) e che «fatti e personaggi non sono frutto della fantasia». Ma poiproprio non ce la fa a contenersi e lancia il suo messaggio epocale a «italiani, europei, americani» e un appello all'umanità intera con la dedica «A tutti quelli che ancora credono nella democrazia» e ammonendoli: «Si preparino a lottare».